Ettevõtja Kristel Kruustük põeb koroonaviirust: see on olnud kurnav 

"Pärast seda, kui olin aasta aega edukalt viirusest hoidunud ja vaktsineerimisele nii lähedal, sai see mu kätte," jagab Kristel oma Instagramis. Ta lisab, et lastel on kõik hästi, aga temal ei ole.

Naise sõnul on tal tunne, nagu polekski öösel maganud. "See on olnud kurnav. Iiveldab ja tunnen end nõrgana." Kristel sõnab, et vahepeal tunneb end isegi hästi, aga kohe kui püüab midagi tegema hakata, kaob jõud ära.