„Kuldvillaku“ tšempion Toomas: kõige valjuhäälsema fännklubi moodustasid lapsed  

Toomase sõnul tuli algatus saates osaleda tegelikult tema kõige vanemalt lapselt Liisalt (10). „Ma olen igapäevaselt muidu „tavapärane diivanitargutaja“ - vaatan lastega „Kuldvillakut“ ja mängin kaasa. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas Liisa küsima: "Kui sa nii tark oled, miks sa ometi sinna mängu ei lähe?“ Kui ma ühel sellisel pühapäeva õhtul eelmisel sügisel märkasin internetis teadet, et otsitakse uusi mängijaid, otsustasingi proovida ja saatsin oma sooviavalduse teele,“ räägib ta.

„Kindlasti oli mul alates teisest mängust heade kaasvõistlejate ees üks eelis. Nimelt olin selleks hetkeks neist „kogenenum“. Kui alguses olin keskendunud ainult sellele, mida tean, siis tasapisi hakkasin mõtlema ka sellele, kuidas mängin. Tervikuna on võit kindlasti kombinatsioon teadmistest, õnnest ja „kiirest päästikusõrmest“,“ räägib Toomas.

"Kuldvillak" Foto: Kuvatõmmis/Kanal 2/ "Kuldvillak"

Toomase mälumänguhuvi sai alguse Õismäe Humanitaargümnaasiumis. „Meie kooli tuli ajaloo õpetajaks Andres Kasesalu, kes alustas meie koolis regulaarsete mälumängude korraldamist ja pani aluse traditsioonidele, mis on püsinud aastakümneid. Meie klassivendadest koosnevast tiimist „Funtik“ sirgus mitmeid teraseid kilbareid, neist aktiivseim oli ilmselt Tarmo Õuemaa. Ja hoolimata sellest, et tänaseks osalevad Tarmo ja õpetaja Andres juba taevastel turniiridel, on nad mälumänguringkondades tuntud seniajani,“ räägib ta. Toomasel on hea meel, et Kasesalu õpetusi märkasid tema „Kuldvillaku“ teekonnal nii kooli endine direktor kui mitmed tollased õpetajad.

Ühtegi konkreetset teemat või valdkonda, mis on tema tugevus, Toomas välja tuua ei oska. Küll aga tunnistab mees, et tema trump ei ole kohe kindlasti spordiga seotud küsimused. „Ma ei ole kunagi sporti eraldi jälginud ning spordiga seotud faktidest tean vaid mõningaid, mis tavaliste päevauudiste rubriigis uudisekünnise ületavad. Ja ega ühtegi konkreetset lemmikteemat mul ei otseselt ei olegi,“ sõnab ta.

„Erinevates mälumänguformaatides toob edu pigem lai silmaring ja kindlasti ka uudishimu. Eriti hea, kui see uudishimu on olemas olnud juba varases nooruses ja endaga kaasa toonud ka keskmiset suurema lugemisharjumuse. Nii oma kolmele lapsele kui ka teistele, soovitan kindlasti lisaks lugemisele ka populaarteaduslikke filme, kust jääb palju huvitavat külge,“ usub Toomas.