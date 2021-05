Kuningakoda avaldas prints Philipi surma põhjuse 

Surmatunnistuse on Daily Telegraphi teatel allkirjastanud Briti kuningakoja meedikute ülem Sir Huw Thomas. Briti leht täpsustab: surma põhjusena võib kirja panna vanaduse, kui patsient on üle 80aastane ning kui tema eest pikema aja jooksul hoolt kandnud arst on täheldanud tervise järkjärgulist halvenemist.