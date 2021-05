RAHVABÄND RESPEKT ON TAGASI! Seekord üllatatakse fänne solistiga, kes varemgi bändi tegemistes osalenud 

"Laulu eesmärk on sellel keerulisel ja raskel ajal anda inimestele lootust, positiivsust ja usku, igal mõõnal on alati tõus, peab olema vaid kannatlik - lootma, unistama ja uskuma," räägib Kerdo. "Anname kõik endast killukese, et viirus taanduks ja saame naasta normaalse elu juurde. Ei ole enam palju minna - natukene veel pingutada."