Bill Gatesi abikaasa Melinda: „Meie abielu on pöördumatult purunenud.“  

Bill ja Melinda Gates teatasid kauase abielu purunemisest ühesuguste Twitteri sõnumitega. „Oleme viimase 27 aasta jooksul üles kasvatanud kolm vapustavalt toredat last ning üles ehitanud sihtasutuse, mis tegutseb üle kogu maalma selle nimel, et kõik inimesed saaksid elada tervena ja produktiivsena,“ kirjutasid arvutifirma Microsoft asutaja (65) ja tema abikaasa (56). Miljardäripaar toonitas, et nende ühine töö sihtasutuses jätkub. „Kuid me ei usu enam, et suudaksime järgmises elufaasis üheskoos paarina kasvada.“ Ajakirja Forbes teatel on Bill Gates maailma rikkaimate inimeste edetabelis neljandal kohal. Tema varandust hinnatakse umbes 130 miljardile dollarile.