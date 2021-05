KAS KÕIK OLI IKKA AUS? Kuidas sai „Selgeltnägijate tuleproovi“ saatejuht võitja nimega ümbriku vaid sekund pärast hääletuse lõppu? 

"Vaatasin umbes 20 minutit finaalsaadet. Selle jooksul lasti vähemalt kaks korda telefoninumbreid, kuhu helistada ja anda hääl oma lemmikule," kirjutab lugeja. "Sain aru, et tegemist peaks olema siis ju otsesaatega. Kui hääletus hakkas lõppema, loeti, nagu ikka, numbreid "kolm, kaks, üks ja hääletus on lõppenud," kirjeldab ta ja lisab, et tavaliselt järgneb saadetes seejärel kas reklaamipaus või mõni muu muusikaline etteaste, mille jooksul loetakse hääled kokku.