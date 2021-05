Prantsusmaal elav blogija Britt: meie peres aitab laste eesti keelt hoida innustav prantslasest abikaasa 

Lasnamäel üles kasvanud Britt on ametilt vabakutseline ajakirjanik ja blogija. Algselt hakkas ta blogima, et kodumaale jäänud lähedasi oma eluga võõrsil kursis hoida, kuid nüüdseks on tema internetipäevik üks tuntuimaid pereblogisid Eestis. Brittil on neli last: Eileen (8), Ella (6), Eloise (3) ja Milo (1), keda ta kasvatab koos prantslasest abikaasa Brunoga (37).