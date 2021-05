Kelly Osbourne ei suhtle oma vanema õega 

"Me ei räägi teineteisega," ütles 36aastane reality- ja seltskonnatäht. "Me oleme lihtsalt täiesti erinevad. Tema ei mõista mind ja mina teda."

Aimee (37) on Ozzy ja Sharon Osbourne'i kolmest lapsest vanim: riburadapidi sündinud lastest noorim on poeg Jack (35). Aimee kolis juba 16aastaselt kodust välja ega osalenud rokipere tõsieluseriaalis. "Toona üritasin keset perekondlikku kaost sotti saada, kes ma olen, ja miks ma küll oleks pidanud tahtma seda televiisoris näidata?" põhjendas ta 2015. aastal The Independenti intervjuus. "Tahtsin end kaitsta, ka oma vanemaid ja õde-venda. Nad olid väga noored, väga kergesti mõjutatavad."

Enda ja Kelly suhete kohta ütles Aimee: "Ma ei ütleks, et meie vahel on õdus olek, aga on omaksvõtt. Kas me käime läbi? Ei."