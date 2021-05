Helen Kõpp valmistub kihlatuga pulmadeks: Edgar võtab abielludes minu perekonnanime 

Edgar ja Helen abielluvad 19. juunil. Edgar räägib, et tema vanemad justkui häbenevad, et ta on nende poeg, ning seetõttu on ta otsustanud perekonnanime Vennikas muuta Kõpuks. „Mõtlesingi, et teen neile siis kingituse ja nad ei pea enam seepärast muretsema.” Tagasiside otsusele on seni olnud väga positiivne. Helen pole küll oma perele veel seda öelnud, kuid teab juba ette et nad on rõõmsad. „Instagramis märkasid inimesed, et Edgar kirjutab maalidele signatuuriks Edgar Kõpp ja uurisid, miks nii. Kui vastasin, et ta võtab minu nime, ütlesid kõik, et nii äge.”