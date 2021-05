POMMUUDIS: Bill ja Melinda Gatesi abielu on purunenud 

"Pärast põhjalikku järelemõtlemist ja pikka tööd oma suhte kallal otsustasime oma abielule lõpu teha," teatasid Bill ja Melinda Gates Twitteris. Miljardäripaari suhe oli alguse saanud 1980. aastatel, kui Melinda Billi firmasse Microsoft tööle tuli, meenutab BBC News. Bill Gates on ajakirja Forbes andmeil maailma rikkaimate inimeste edetabelis neljandal kohal. Tema varandust hinnatakse 124 miljardile dollarile.

Gatesidel on kolm last ning nad juhatavad ühiselt heategevusorganisatsiooni Bill & Melinda Gates Foundation, mis on panustanud miljardeid dollareid näiteks nakkushaiguste väljajuurimisele ja laste vaktsineerimisele.