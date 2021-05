Inimesed Jalgrattaga ümbermaailmareisile startinud Tõnis Milling: „Minu sihtpunkt on kodu, aga ma lähen sinna lihtsalt ringiga.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 19:44 Jaga: M

REIS MUUTUNUD MAAILMA: „Kui muidu oleks challenge see, kuidas rattaga ümber maailma reisida, siis praegu tuli juurde lisaboonus – kuidas on võimalik teha see reis uues, muutunud maailmas,“ ütleb maailmarändur Tõnis Milling. Foto: Tiina Kõrtsini

„Kodus on ju pidevalt tegemisi ja oled arvutis, alles õhtul saad visata pikali ja hakata oma mõtteid mõtlema. Aga nüüd ma saan kogu aeg mõelda. Ma usun, et terve see aasta aega, mis ma reisil olen, saan kõik oma mõtted ära mõelda,“ selgitab õhtujuhi ja pulmaisa ametit pidav Tõnis Milling, miks ta just üksinda ümbermaailmareisile läheb.