KIHLUSFOTOD | EROOTIKATÄHT MARIMUMM LÄHEB MEHELE: vaatasin ühele põlvele laskunud Krisi suu lahti ja korrutasin kolm korda: „mida v***u?!“  

ŠOKK: Marimumm paluti kauni rabajärve kaldal naiseks. Foto: Erakogu

Kui hiljutises intervjuus Õhtulehele kirjeldas Mariliis Küünarpuu (29) värvikalt OnlyFansi video tarbeks kallimale tehtud suuseksi, siis nüüd tuuled pöördusid – pühapäevasel rabamatkal langes tema ette põlvili hoopiski Kris (23). Esmareaktsioon abieluettepanekule oli Mari-Liisil mitte just kõige romantilisem: "Mida v***u, oh my god!"