Superstaari-Anis läheb Alari Kivisaare solvamise eest kohtu alla  

Selgus, et petitsiooni levitajate ning solvajate hulka kuulus ka laulja Anis Arumets, kes nimetas advokaat Robert Sarve sõnul Kivisaart "kivim****ks". "Tema vastuväited on sellised, et võiks igaühe nime lõppu "m**n" kirjutada nagu aasia filmides "san" lisatakse," rääkis Sarv.