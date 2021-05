SUUR PILDIGALERII | Vaata, mis toimub „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ üllatusterohkes finaalis! 

Just täna õhtul selgub televaatajate hääletuse tulemusel, kes võidab tänavuse „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“. Üllatusterohkes finaalis näitavad oma vägevust tunnetaja Allan, selgeltnägija Merily ning tunnetaja Kristelle.

Just rahva valik otsustab võitja – Eesti võimsaima selgeltnägija, kellele kuulub au, tiitel ja kristallkäsi. Kõik kolm finalisti on andekad ning erinevate imepäraste võimetega, aga lõpliku valiku teed just sina!

Vaata suurt pildigaleriid tänases saates toimuvast! „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ suur finaal algas TV3s kell 20.00.