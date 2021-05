OSTA ÄRA! Liis Lusmägi müüb oma imeilusat kodu: aeg on edasi liikuda 

"Seepärast oleme müüki pannud oma imearmsa avara kodu. Selles on ruumi suurele perele, kes saab koguneda söögilaua ümber ühisteks jutuajamisteks, keegi ei pea kaklema wc-järjekorra pärast, sest tualette on korteris kaks! Pruuniks 2. juuniks saad suurel terrassil, kuhu paistab päevapäike ning kus õhtul hiljem saad nautida head jooki päikeseloojangu taustal. Muide - korteril on harvnähtavalt madalad kommunaalkulud. Ja tuletan meelde, et meid on peres neli ning lapsed on olnud suured vannis ligunejad!" kirjeldab Lusmägi.