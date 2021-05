Rebel Wilsoni sünge sõnum viitab valusale probleemile 

41aastane näitlejanna läks veebruaris ühise aasta järel lahku oma kallimast Jacob Buschist. Nüüd kirjutas ta: "Sain täna halva uudise ja mul polnud seda kellegagi jalgada ... aga eks vist peab kellelegi rääkima. Kõik naised, kel on viljakusprobleeme - ma mõistan teie muret ... Universumi teed on imelised ja vahel ei tundu mitte miski loogiline ... kuid loodetavasti paistab nende tumedate pilvede vahelt varsti valgus."

Wilson paljastas mullu, et võttis käsile suuremat sorti elustiiliremondi, kuna oli otsustanud lasta oma munarakke külmutada. "Mõtlesin oma viljakusele ja sellele, et pangas oleksid korralikud munarakud, nii et otsustasin: "Olgu, ma võtan selle asja ette, ma hakkan tervislikult elama.""