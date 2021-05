Inimesed Bruce'i ja Demi tütar avaldas ausa foto oma nahaprobleemist Ohtuleht.ee , täna 13:00 Jaga: M

Tallulah Willis 2019. aastal. Foto: Imago Images/Scanpix

Bruce Willise ja Demi Moore'i tütar Tallulah (27) puistab Instagramis südant ja räägib, et tal on stressis olles kombeks oma näonahka näppida. "See on minu moodus tegutseda ja end karistada." Tagajärgedest avaldab ta meigivaba foto.