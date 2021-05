Värske isa Lauri Pedaja: iga kord, kui vaatan lapsest pilte või teeme Getheliga videokõne, on pisarad silmas

„Ma olen ääretult rõõmus, õnnelik ja elevil. Olen lapse saamist oodanud juba väga-väga pikalt ja lõpuks see siis juhtus. Neid tundeid ja emotsioone, mis minu sees keerlevad, on väga raske kirjeldada. Iga kord, kui vaatan lapsest pilte või teeme Getheliga videokõne, on pisarad silmas ja uskumatu mõelda: olen nüüd isa, me oleme lapsevanemad. See on uskumatult võimas ja erakordne tunne,“ rõõmustab värske isa.