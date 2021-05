ÕNNESOOVID! Lauri Pedaja ja tema kihlatu Gethel said lapsevanemateks! Lauri: mul on silmad kogu aeg rõõmust märjad 

Lauri kirjutab, et temal polnud teha muud, kui raja ääres lipuga lehvitada ja "Go, Gethel!" hõisata. "Sa oled vapper, sa oled vägev ja sa saad sellega hakkama.

Ja ta saigi hakkama... ning kuidas veel. Oleks see olümpia, siis ta oleks kullaga koju tulnud... aga see ei ole olümpia ja ta ei tule koju väärismetalliga, vaid millegi veel paremaga, meie päris oma tütrega. Imeline! Mul on silmad kogu aeg rõõmust märjad ja ma armastan oma kaasat veel rohkem kui kunagi varem... ja loomulikult on minu elus nüüd uus suur armastus, kelle kaitsja, hoidja ja sõber ma olen oma elupäevade lõpuni. Tehke lapsi. See on sõnukirjeldamatult võimas tunne."