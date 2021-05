VIDEO | Lapseootel Meghani koju jätnud Harry esines staariderohkel galal 

Nagu videost näha, ei tahtnud ovatsioonid printsi lavaleilmumise peale kuidagi vaibuda - Harryt tervitati nagu superstaari. Prints pidas viieminutilise kõne, milles kutsus üles vaktsiinide jagamisele vaesemate riikidega. "Me tuleme kokku, sest see pandeemia ei saa enne lõppeda, kui tegutseme kollektiivselt seninägematu pühendumusega kogu inimkonnale. Vaktsiini tuleb jagada kõigile kõikjal. Me ei saa puhkama jääda ega tõeliselt terveneda, kui seda on õiglaselt jagatud igasse maailma nurka. [...] Me peame kandma hoolt, et ükski inimene ega kogukond ei jääks teistest maha."