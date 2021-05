ŠOKK: Britney Spearsi isa väitis, et tütar on dementne! 

Ajakirjanik Mobeen Azhar ütleb filmis, et Jamie oli teinud linnukese formularil asuvasse kasti, kus seisis, et eestkoste määramine on seotud dementsusraviga. Azhar toonitab, et võimalusi on kaks. "Britney võib olla dementne. Ma pole küll arst, aga kui tõesti on nii, siis maailm pole sellest teadlik. Kuid teine võimalus on palju süngem. Võimalus, et Britney ei ole dementne, kuid eestkostetiim on seda väitnud, sest nad tahavad eestkostet läbi suruda. Ja kui tegu on sellise asjaga, siis on see hirmuäratav."