Suri Oscari laureaat Olympia Dukakis 

Kurba uudist Oscari laureaadi lahkumisest teatas laupäeval Facebookis tema vend Apollo Dukakis. Venna sõnul oli näitlejanna tervis juba palju kuid järjest halvenenud. "Ta on viimaks leidnud rahu ja jõudnud oma Louis' juurde." Dukakise abikaasa Louis Zorich suri kolm aastat tagasi. Neil on kolm last.

Dukakis pälvis parima naiskõrvalosatäitja Oscari 1987. aasta romantilise komöödiaga "Moonstruck", kus ta mängis Cheri ema. "Rääkisin temaga kolm nädalat tagasi," kirjutab Cher Twitteris. "Puhka rahus, kallis." Legendaarne poptäht lisab, et ehkki Olympia kehastas nende ühises filmis paljukannatanud abielunaist, rääkis ta Cherile pidevalt, kui väga ta oma nägusat ja andekat Louis'd armastab.

Dukakise filmidest on tuntud ka "Look Who’s Talking" ja selle järg "Working Girl" ning "Mr Holland’s Opus". Näitlejanna mängis aastaid ka telesarjas "Tales of the City" - tema tegelaskuju oli transsooline majaomanik.