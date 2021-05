Poptäht Ellie Goulding sai emaks 

Poptähe (34) rasedus tuli ilmsiks alles veebruaris, mil lapseootus oli jõudnud 30. nädalasse. Eile kirjutas Ellie kunstiärimehest abikaasa Caspar Instagram Storys, et beebi on käes. "Ema ja laps on mõlemad terved ja rõõmsad," teatas vastne isa (29). "Olen ääretult tänulik."