PÄEVAHOROSKOOP: reede, 7. mai 

Oma kallite kodustega suheldes võib ebameeldivaid üllatusi ette tulla. Lahkhelid on kerged tekkima. Seevastu töisel rindel on väljavaated edule suurepärased.

Rahaliste tehingute sooritamiseks on päev riskantne. Keegi võib sind lihtsalt ära kasutada. Selle asemel, et suurt saaki püüdma minna, kuula vanemate õpetussõnu.

Hästi lihtne on tülli minna nii armsama kui mõne tähtsa isikuga tööjuurest. Pigem peaksid kuulama, mida neil sulle rääkida on. Teiste kasutuses on rohkem paikapidavat infot kui sinul.