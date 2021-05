PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 6. mai 

Palju õnne, Sõnn! Uuel eluaastal oled tulvil energiat ja optimismi, aga ka võitlusvaimu ja riskijulgust. Võimalik, et saavutad eesmärgi, mille poole oled püüelnud juba palju aastaid. Aeg annab võimaluse pikaajalise armusuhte loomiseks. Armastus kasvab ja kujuneb tasapisi, ent see on kindel ja kestev.