Rannap: kui kogu aeg vanu lugusid esitada, tekib küsimus, kuhu panna loominguline energia 

Tuuril esitlusele tulevad lood on küll vanad head tuntud, kuid Rannap on neile kihi värsket värvi peale visanud. "Me kõik teame Reinu põhjalikkust ja seda, et tal on alati kindel visioon. Minul on ikka kõvasti õppimist, sest laulud, mida oleme korduvalt esitanud on Rein täiesti uue nurga leidnud, kuidas läheneda," tunnistab Ilus.

"Originaalkujul on neid juba üle 20 aasta kuuldud. Seekord otsisime midagi uut," lisab Rannap, et nii endal, kui ka kuulajatel oleks huvitav.

Matvere tõdes aga, et esitajale on see väga suur väljakutse. "Need vanad originaalid on ju kõrvus meil kõigil. Mitte ainult artistidel, vaid ka kuulajatel. Need on pähe kulunud ja me oleme harjunud nendega."