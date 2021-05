Inimesed Sissi Nylia Benita ja vanaema Maire: lapsi kasvatavad emme ja issi, aga vanaema on selleks, et laps tunneks ennast hästi Anne&Stiil , täna 11:30 Jaga: M

Sissi Nylia Benita Foto: Stanislav Moshkov

Lauljatar Sissi Nylia Benita (22) ja tema vanaema Maire Villenthal (69) on väga lähedased. "Olen alati arvanud, et oma lapsi kasvatavad emme ja issi. Aga vanaema on selleks, et laps tunneks ennast hästi," sõnab vanaema, hüüdnimega Manna.