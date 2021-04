Inimesed Kes on Eesti ühe rikkaima mehega eraelulisse skandaali sattunud Triin Tuula? Ohtuleht.ee , täna 20:07 Jaga: M

Triin Tuula Foto: Erakogu

Viimaste päevade kuumim teema on olnud see, et endine ETV ilmateadustaja Triin Tuula paljastab, et Eesti üks rikkamaid mehi, Priit Piilmann, on naise lastega üksi jätnud. Priit aga ütleb, et Triin pressib temalt lastele viidates raha välja. Kes on aga Triin Tuula?