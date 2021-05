Ellen DeGeneres ei lubanud oma eelmisel kallimal seksikaid riideid kanda 

Heche, kelle varasemad ja hilisemad suhted on olnud ainult meestega, rääkis uues TikToki videos, et DeGeneres ei lubanud tal seksikalt riietuda. Näitlejanna toob näiteks 1998. aasta Kuldgloobuste gala, kus tema ja Ellen kandsid sarnaseid rõivaid. "Miks ma näen välja nagu hipi?" küsib Anne. "Sest Ellen ei tahtnud, et ma seksikalt riietuksin."