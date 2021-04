ÕL VIDEO | Dištinzzbindiebizendvaardigeid, kuidas palun? ehk õpin Eurovisioniks valmistudes hollandi keelt  

Kuna mul puudub absoluutselt igasugune kokkupuude hollandi keelega, ei osanud ma midagi ka oodata. Võtsin endale appi Multilingua keelekeskuse hollandi keele õpetaja Hello Upani, kes minu jaoks mõned Eurovisioniga seotud sõnad ja väljendid ära tõlkis ning mind neid hääldama õpetas. Sõnu esimest korda nähes tundusid need küll hiinakeelsed. Saksa keelt õppinud elukaaslane arvas aga, et näevad jumala normaalsed välja...