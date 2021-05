Inimesed Will Smithi tütar avaldas oma intiimelu kohta midagi šokeerivat Ohtuleht.ee , täna 12:00 Jaga: M

Willow Smith Foto: Reuters/Scanpix

Will ja Jada Pinkett Smithi tütar Willow' tunnistas oma ema veebisaates avalikult, et ta on hingelt polüamoorne - ta ei usu monogaamiasse ning nii on tal mitu partnerit.