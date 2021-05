Printsess Diana pruutkleiti saab varsti oma silmaga näha 

Kensintoni loss andis teada, et Walesi printsessi pruutkleiti saab näha 3. juunist 2. jaanuarini näitusel "Royal Style in the Making", mis keskendub kuningakoja liikmetele disainitud rõivastele. Diana puhvkäistega taftkleidi disainisid Elizabeth ja David Emanuel. Kleidil oli kuningakoja ajaloo pikim, ligi kaheksa meetri pikkune vedik.