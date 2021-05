Inimesed Kas Zac Efron on lasknud oma nägu ilukirurgi juures lõigata?! Ohtuleht.ee , täna 10:00 Jaga: M

Zac Efron 2016. aastal. Foto: Reuters/Scanpix

Omaaegse "Keskkoolimuusikali" tähe Zac Efroni fännid sattusid tema hiljutisest videost ärevile - jäi mulje, et nende lemmik on läinud ilukirurgi noa all.