Sigrid Hartman ütleb, et praegu munitsipaalpolitseinikuna tänaval oma tööd tehes tunnetab ta oma elus suuremat harmooniat kui eales varem, sest… ta saab olla rohkem tema ise! Muide, just täna, 30. aprillil tähistab Sigrid oma 45. sünnipäeva.

"Kui inimene satub peale ajal, kui juba trahvi vormistan, siis üks sõna, milleks on "vabandust", ei maksaks talle midagi," sõnab Hartman, et kui inimene oskab vabandada ja ilusasti rääkida, on ta jätnud trahvi välja printimata.