VAATA FILME! | Narkomüügi lühifilmiks teinud noored: inspiratsiooni andis Jüri allmaailm 

Võidufilmiks valiti nende seast Tallinna 21. kooli linateos "Suured kujud". Noorte juhendajaks olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja Karl-Henri Käämer sõnab, et üheks tõukeks oli talle endale lähedaste inimeste must saatus, mille loo ajendil õpilased filmi lõid. Kuigi film võeti linti paari päevaga, siis kogu protsess võttis aega paar nädalat.

Lühifilmi näitleja Annabel lisab, et õpetaja välja pakutud idee oli tema jaoks huvitav väljakutse. "Tänapäeval on dillerlus üha enim levinud ning tänu sellele filmile loodame kasvõi natuke näidata, et see tegevus ei ole okei," sõnab gümnasist. "Mõnuained üldiselt on suur probleem, mille seas on lisaks narkootikumidele ka alkohol ja tubakatooted."

Teine näitlejanna Nora lisab, et lühifilmis osalemine pakkus talle ennekõike koolitööga tegelemisest vaheldust. "Väga kiire elutempo tõttu olin ausalt öeldes üldsegi unustanud, et selles filmis osalesin. Nii et kui kuulsin, et oleme saanud esikoha, olin väga üllatunud. Muidugi oli uhke tunne, et enda kool sai jälle tunnustust millegi loomingulise ja ägeda eest!"

Mida võiks võidufilm Nora hinnangul eakaaslastele õpetada? "Kindlasti seda, et tuleb hoolikat valida, keda usaldada ning inimesed ei pruugi olla alati need, kellena nad paistavad."

Teisele kohale jäi konkursil Jüri gümnasistide film "Minu vend on diiler“. Selle autoriteks olnud poisid on lühifilme loonud varemgi, seda ühise grupeeringu Jalta Productions nime alt. "Seetõttu tuligi mõte end laiemale publikule näidata," selgitab tiimi esindaja Sander, miks konkursil osaleti. Ta märgib, et kindlasti ei jäänud nad teise kohaga rahule. "Meil oli ikkagi kõige parem film!"

Jüris elavad poisid nendivad, et inspiratsiooni filmiks "Minu vend on diiler" polnud vaja kaugelt otsida. Näitleja Madis sõnab: "Meil on siin Jüris hästi palju tuttavaid, kes on selle teemaga olnud seotud ja istuvad kinni praegu. Tegelikult see on veidi kurb ka. Noorte seas tarvitatakse palju. Inspiratsiooni jagus."