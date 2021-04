VIDEOD | „Eesti laulu“ üllatusmees Mauritiuselt: ei olnud kerge end uuesti käima lükata 

"Peab tõdema, et ei olnud kerge end uuesti käima lükata. Kogu "Eesti lauluga" kaasneval perioodil tulid lavaproovid, intervjuud, reklaam, meediakajastus justkui iseenesest. Pärast seda oli hetkeks pingelangus, puhkus ning mõtlemisaeg..." Iga uue loo väljaandmine nõuab aga ressursse ja see tuleb tavaliselt just kontsertidest. Kuna sellele hetkel lootma jääda ei saanud, tuli mõelda nii-öelda kastist väljas ning tulla tagasi algusesse – selle juurde, mis loeb kõige rohkem – muusika.

Esimeseks lauluks ja videoks sai lugu nimega Mr. Probs “Waves” (Robin Schulz Remix). Laul on kõigile muusikasõpradele rohkem tuntud tantsumuusikahitina, kuid Hansi esituses on see lugu saanud uue meloodilise kitarrivõtme. Video filmimiseks leiti sobiv ja inspireeriv paik Tallinnas Põhjala tehase angaaris. "Tahtsin, et videopaik oleks piisavalt lihtne, kuid inspireeriv nii mulle, kui ka kuulajatele,“ ütleb Hans.

Esimene cover purgis, oli mõte kohe järgmise kallal töötama hakata. Teise cover’ina andis Hans välja hetkel kuulsust koguva Iiri artisti Dermot Kennedy loo "Lost". Loo videoks on hoitud sama stiili – valida lihtne, kuid inspireeriv paik kaadriteks, mis keskenduksid ning tooksid esile laulu sõnumi ning Hansi maheda, kuid võimsa hääletämbri. Viimane lugu sai üles filmitud ühes pealinna kõige uuema hotelli Citybox maa-aluses parklas.

"Kuna ka ma ise kuulan hästi palju erinevat muusikat inspiratsiooni saamiseks, siis soov oli regulaarselt muusikat välja andes pakkuda inimestele igal nädalal midagi mõnusat ja hingekosutavat kuulamiseks,“ sõnab Hans. "Mul on Mauritiusel oma fännid, kes ei ole mind pikalt laval näinud, ning ka Eestis olen saanud endale palju uusi jälgijaid, kes pole mind veel ju kordagi live’is esinemas näinud. Need cover’id on justkui kingitus või minikontsert minu kuulajatele ning samuti sissejuhatus peagi väljatulevale uuele singlile."