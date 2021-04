Triin Tuula paljastab, et Eesti üks rikkamaid mehi on ta abieluväliste lastega üksi jätnud: jah, olen süüdi, ­et teda armastasin  

Triin ütleb vaid, et mõlemad lapsed on sündinud armastusest ja kannavad ka isa nime, kuid see on ka kõik, sest tema sõnul ei soovi Priit enam laste elus osaleda: "Jah, olen süüdi, ­et teda armastasin, liiga kaua ja liiga palju."

Triin Tuula rääkis lapseootusest mullu suvel Õhtulehele. "Emotsioone on ehk liigagi palju, aga küllap on asi hormoonides, muidu on tervisega kõik hästi. Silmad on enamuse ajast küll märjad, aga õnneks on ka see mööduv nähtus."

Triinu sõnul oli teise lapse ootus esimesest väga erinev. "Olin küll teadlik, et teise lapsega hakkab kõht varem välja paistma, aga ma tõesti ei olnud valmis, et seekord on kohe kõht ees," rääkis ta.