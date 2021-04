Inimesed AVAOLIK SOPALOOPIMINE! Priit Piilmann: Triin nõudis 500 000 eurot ja ähvardas muidu mind hävitada. Triin Tuula: oma laste ema kullakaevajaks või väljapressijaks nimetada on väga mage! Merilyn Närep, Katharina Toomemets , täna 15:54 Jaga: M

GALERII

Triin Tuula Foto: Erakogu

17. aprilli Postimehe paberlehes trükitud õnnesoov Triin Tuulale ja Priit Piilmannile tütre sünni puhul on lapsevanemad totaalselt tülli ajanud – see paljastas ju abielus õlikuninga hästi varjatud salasuhte ilmateadustajaga. Piilmann avalikustab nüüd oma vaatenurga: et Tuula nõudis talt lisaks muudele seni tehtud kulutustele – auto, elatisraha, korterid jms – veel 500 000 eurot, ähvardades muidu mehe hävitada.