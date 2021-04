Suri Nick Cave'i endine kallim ja loomepartner Anita Lane 

Lauljanna lähedased kinnitasid tema lahkumist ajakirjale Rolling Stone, kuid surma põhjust pole veel avalikustatud. Nick Cave and the Bad Seedsi Twitteri kontol on Lane'i südamlikult mälestatud.

Anita alustas laulude loomist 16aastaselt, kirjutab Iltalehti. Karjääris sai otsustavaks tutvumine Nick Cave'iga aastal 1977. Neist sai loominguliselt viljakas paar, kelle koostööd sai kuulda nii ansamblis The Birthday Party kui ka ansamblis Nick Cave and the Bad Seeds -yhtyeessä. Lane'i sulest on pärit Bad Seedsi hitid "From Her to Eternity" - sellele viitabki Bad Seedsi mälestussäuts - ja "Stranger Than Kindness".