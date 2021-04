Uku Suviste: tahaks loota, et lennupilet Hollandisse on mul olemas 

Kas lennupilet on olemas? "Tahaks loota," sõnas Suviste naerdes. "Selle on ilmselt muretsenud juba jumal teab kui ammu "Eesti laul"."

Pandeemiaoludes rahvusvahelisel suurvõistlusel osalemine saab Uku jaoks olema täiesti ainulaadne kogemus. "Suure osa istume hotellitubades luku taga ja ei tohi väga ringi käia, nii et üritus oma olemuselt on teistmoodi kui tavaliselt. Aga loodetavasti on ikka põnev ning tuleb võimalikult turvaline ja lahe sündmus."