Britney räägib kohtus oma isa asjus suu puhtaks 

Jamie Spears määrati oma kuulsa tütre isiklikke ja äriasju ajama 2008. aastal, mil kahe väikese poja ema Britney oli üle elanud vaimse kokkuvarisemise. Algselt langetas kohus selle otsuse pärast poptähe sundhospitaliseerimist. Kuid Britney on korduvalt palunud, et kohus määraks talle teise esindaja. Tänavu ilmunud dokfilm "Framing Britney Spears" on avalikkuse huvi isa-tütre erakordse asjakorralduse vastu uuesti äratanud.

"Mu klient on palunud istungit, millel ta saaks isiklikult kohtu poole pöörduda," ütles Britney advokaat Samuel Ingham teisipäeval kohtule. Istung on määratud 23. juunile. Ingham on varem öelnud, et Britney kardab oma isa ning keeldub lavale naasmast, kui Jamie Spears tema eestkostja on.