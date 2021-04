William ja Kate avaldasid 10. pulma-aastapäeva puhul romantilised portreed 

Daily Maili teatel on fotod tehtud sel nädalal Cambridge'i hertsogipaari Londoni kodus Kensingtoni lossis. Ootamatul kombel tellis muidu konservatiivsete valikute poolest tuntud paar uued portreed staarpiltnik Chris Floydilt, kes on tuntud 1990. aastate Britpopi artistide - Oasise, Supergrassi ja The Verve'i - jäädvustamise poolest, ent ka selliste staaride fotodest nagu Paul McCartney ja David Bowie.