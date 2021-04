Inimesed HÜVA NÕU | Kuidas olla tänulik ka keerulistes olukordades? Meelsuse treener jagab lihtsat harjutust. Toimetas Anu Saagim , täna 23:03 Jaga: M

GALERII

Tänulikkuse praktiseerimise tõeline jõud peitub tänulikkuse tundes endas

Kuidas olla tänulik, kui elus on keerulisemad ajad? Kui oled kuri iseenda ja maailma peale, et oled sattunud raskesse olukorda ja võib sulle tundub, et elus pole mitte ühtegi asja, mille üle rõõmu tunda?