KÜMME AASTAT PULMADEST: Williami ja Kate'i õnn oli juba tähtedes kirjas Triin Tael , täna 17:43

KOLMELAPSELINE PERE: Cambridge'i hertsogipaar ja nende lapsed prints George, printsess Charlotte ja prints Louis oma mullusel jõuluportreel. Foto: Reuters/Scanpix

Kümme aastat tagasi pandi Londonis Westminster Abbeys paari Briti prints Charlesi ja kadunud printsess Diana vanem poeg William ning keskklassi perest pärit Catherine Middleton. Nüüdseks kolmelapseline pere on üle elanud ka keerulisi aegu, ent üks on selge: William ja Kate on õnnelik ja kokkuhoidev paar. Nimeka astroloogi väitel on nad teineteisele loodud.