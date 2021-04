Harry ja Meghan esinevad vaktsiinikontserdil 

"Me kõik saame kasu, me kõik võime olla kindlamad, kui kõigil on kõikjal võrdne juurdepääs vaktsiinile," ütlevad Sussexid oma avalduses. "Me peame võtma eesmärgiks võrdse vaktsiinide jaotuse ning sellega taastama usu ühtsesse inimkonda. See on äärmiselt kriitilise vajadusega ülesanne."