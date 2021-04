KAOTUSTE RIDA: Glenn Close jäi kaheksandat korda Oscarist ilma 

People.com märgib, et Oscarita jäänud naiste seas on rekordiomanik Diane Warren, kes tänavu esitati parima originaallaulu Oscari nominendiks juba 12. korda, kuid nüüdki jäi võit saamata. Warreni filmilauludest on tuntuim Aerosmithi "I Don't Want to Miss A Thing", mis kõlas 1998. aasta katastroofifilmis "Armageddon", kus mängis bändi laulja Steven Tyleri tütar Liv Tyler.