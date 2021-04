Kuninglik korrespondent: Elizabeth II taandub Philipi surma järel tasahilju ametist 

BBC-s 2017. aastani töötanud Peter Hunt väitis New York Timesis, et hiljuti abikaasa Philipi matnud ning eelmisel kolmapäeval 95aastaseks saanud monarh loobub tasahilju töökohustustest. "Ta kaob elegantselt," ütles Hunt. "Covid on selles mõttes aidanud, et see on kiirendanud arusaama: iga mõistlik 95aastane naine ei taha päev otsa jalul seista."