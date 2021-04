Tipp-produtsent üritas rinnavähidiagnoosi saanud Rita Wilsonit vallandada 

Rudinit, kes on pika karjääri jooksul toonud vaatajate ette sellised teatri- ja filmihitid nagu "The Book of Mormon", "Sotsiaalvõrgustik" ja "Ei ole maad vanadele meestele", süüdistatakse oma alluvate alandamises, psühhoterroris ja kättemaksuhimus. Pommi lõhkas aprilli algul väljaanne Hollywood Reporter. Vaimne vägivald on kestnud aastakümneid ning olevat olnud avalik saladus.

Wilson rääkis New York Timesi intervjuus, et tema probleemid Rudiniga said alguse 2015. aastal, kui ta Larry Davidi näidendis "Fish in the Dark" mängides rinnavähidiagnoosi sai. Rudin nurisenud, et Wilson peab tähtsal ajal - Tony teatrihindade hääletamishooajal - aja maha võtma, ning nõudnud arstlikke dokumente.