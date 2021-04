Ülle Lichtfeldt oli tütre sünnituse ajal mures: olin valmis arstiriided selga panema ja haiglasse imbuma 

"Ma olin nii hulluks minemas, et ma olin võimeline panema endale selga arstiriided ja imbuma haiglasse," ütleb Ülle sõnu ja lisab, et tütar palus, et ta seda siiski ei teeks.

"Tagantjärele olen mõelnud, et aga mis ma tast kuulasin… Aga tol hetkel ma mõtlesin, et äkki see ei tule talle kasuks - niigi on ju personal närviline ja äkki talle mõjub kuidagi halvasti, kui mina kohale lähen ja ehk keegi mõtleb, et mulle on kõik lubatud. Samas mõtlesin ka, et kes see mind seal ära tunneks," meenutab Ülle.