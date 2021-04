Hannes Villemson: „Õnneks ei täitunud Ago-Endrik Kerge kui näitleja suurim unistus –surra laval.“ 

„Ago-Endrik oli alati valmis vaatamata oma tervisele tundmatus kohas vette hüppama. Tihtipeale lavastas ta oma tükkide lõppu tantsu, et inimesed saaksid rõõmsatena koju minna,“ ütleb Villemson.

„Õnneks ei täitunud Ago-Endrik Kerge kui näitleja suurim unistus –surra laval,“ lausub ta. „Selle kurva sündmuse valguses ei saa ütlemata jätta, et ta suutis hoolimata oma suhkruhaigusest olla sedavõrd produktiivne. Komöödiateatris on ta lavastanud viis näidendit ja neljas neist ka kandvat osa mänginud.

Mulle sattus kätte tükk pealkirjaga „Sanatoorium“, mille pidi keegi teine lavastama, aga esimest korda elus võtsin südame rindu ja helistasin Ago-Endrikule, et kas ta võtaks selle töö üle. Juba järgmisel päeval teatas ta, et on homme proovis.